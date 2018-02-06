Суд по делу жуткого ДТП в Харькове: Зайцеву и Дронова посадили в "аквариум" (фото)

В Харькове началось подготовительное заседание по существу дела о ДТП.

6 февраля в Киевском районном суде Харькова началось подготовительное заседание по делу о ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек.

Оба обвиняемых по делу – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – присутствующие в зале. Они вместе находятся в "аквариуме", передает ТСН.

Геннадий Дронов и до сих пор носит корсет для шеи, который вынужден носить в результате повреждений, полученных в ДТП. Накануне адвокат Дронова Сергей Перепелица сообщил, что состояние его подзащитного постепенно улучшается.

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На процессе присутствуют семеро адвокатов со стороны пострадавших и трое – со стороны обвиняемых, у Дронова двое защитников. Также присутствуют родственники шестерых погибших в результате аварии и шестеро травмированных.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.