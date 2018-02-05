В Харькове назначили подготовительное заседание по делу кровавого ДТП с шестью погибшими

Также суд намерен рассмотреть вопрос о продлении подозреваемым меры пресечения, поскольку срок действия предыдущей у обоих заканчивается 10 февраля.

В Харькове подготовительное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими на улице Сумской назначили на завтра, 6 февраля.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, подготовительное заседание по делу по обвинению водителей-участников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по ч.3 ст.286 УК Украины начнется в Киевском районном суде Харькова завтра, 6 февраля, в 14:00. Председательствующий судья - Виктор Попрас.

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В прокуратуре добавили, что суд также должен рассмотреть вопрос о продлении подозреваемым меры пресечения, поскольку срок действия предыдущей у обоих заканчивается 10 февраля.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.