В Харькове задержали психически больного мужчину за ложное сообщение о минировании завода

Свой поступок мужчина, который находится на учете у психиатра, объяснил желанием пошутить.

В Харькове полицейские задержали 43-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании завода.

Читайте такжеВ Харькове из-за ложного сообщения о минировании суда эвакуировали более 400 человекКак сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о заминировании здания на улице Плехановской поступила в Слободской отдел полиции области вчера, 4 февраля, около 18.30.

Отмечается, что по адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Эксперты осмотрели 6000 кв. м территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к ложному сообщению о минировании. Им оказался 43-летний мужчина, который находится на учете у врача-психиатра. Свой поступок он объяснил желанием пошутить», - говорится в сообщении.