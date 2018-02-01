На Харьковщине воины 92-й ОМБр провели учения (фоторепортаж)

Непогода, которая в эти дни держится в регионе, лишь приблизила условия полигонных занятий к боевым, раскрыла все возможности бронетехники действовать в экстремальных условиях.

В Харьковской области воины 92-й ОМБр прошли полигонную выучку.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Во время проведения боевых стрельб из штатного оружия свои навыки продемонстрировали бойцы первого механизированного батальона.

В частности, с помощью современных бронетранспортеров типа БТР-4Е они с места поражали цели, реагировали на различные вводные руководителя занятий и тому подобное.

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«Тем временем на других участках полигона армейцы выполняли огневые упражнения из гранатометов, пулеметов, снайперских винтовок и автоматов, - рассказывают в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в г.Харькове. - Также военнослужащие усовершенствовали свои умения и навыки по обезвреживанию вражеских мин, выполнению различных тактических нормативов, научились эвакуировать раненого с поля боя и тому подобное».

По словам командования воинской части Сухопутных войск, непогода, которая в эти дни держится в регионе, лишь приблизила условия полигонных занятий к боевым, раскрыла все возможности бронетехники действовать в экстремальных условиях.

На следующих занятиях воины 92-й отдельной механизированной бригады отработают тактические действия в условиях населенных пунктов, а воины-разведчики - различные специальные упражнения, обусловленные опытом проведения миротворческих и антитеррористических операций по всему миру.