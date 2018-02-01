"Н**уй он мне не нужен": корифей украинской эстрады Бобул обиделся из-за популярности Апреля-Зианджи

Певец считает, что Зианджа вернулась на сцену из-за того, что не нашла себя в других профессиях.

Народный артист Украины и эстрадный певец Иво Бобул поделился своим мнением о возвращении на сцену экс-Бориса Апреля исполнительницы Зианджи, которая стала участницей вокального шоу "Голос страны".

Артист считает, что она ничего не сделала ради своей популярности и не заслуживает на такое внимание. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Этот маразм уже надоел, кто такой этот Апрель? Это пацан, стал женщиной. И что? Какая популярность? Кто он такой вообще? Кто его знает кроме Киева и еще пятнадцати человек, которые крутятся вокруг него?" – сказал 64-летний Бобул.

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Певец считает, что Зианджа вернулась на сцену из-за того, что не нашла себя в других профессиях. "На сцену он суется. А куда ему еще соваться? Он певец, который что-то сделал? Что он спел такое, чтобы я сказал, что он звезда? Он ничего не пел, я не знаю ни одной его песни. Не знал и знать не хочу", - отметил он.

Артист утверждает, что в Украине есть много других талантливый людей. "Столько интересных людей вокруг. Писателей, артистов, а что такое Апрель? Сидел там где-то в Штатах два года и тут вдруг приехал, решил, что здесь он станет звездой, потому то он стал бабой. Это его личная трагедия. Почему Украина должна это слушать?!" - добавил народный артист.

Также Бобул не согласился оценить голос Зианджи, но признался в том, что ему обидно наблюдать такую популярность молодой девушки-трансгендера.

"Н*уй он мне не нужен, простите, что так говорю, но мне обидно, я проработал 40 лет на сцене - обо мне не пишут", - подытожил артист.