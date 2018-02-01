Житель Камеруна привез в Харьков малярию - СМИ

На данный момент иностранец находится под наблюдением врачей.

В Харькове зафиксирован новый случай малярии. По информации специалистов, болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде.

25 января мужчина почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов, передает NewsRoom со ссылкой на лабораторный центр.

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Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз "малярия".

На данный момент иностранец находится под наблюдением врачей. Специалисты провели необходимые противоэпидемические мероприятия.