Украинский космонавт Каденюк умер точно так же, как его брат-близнец три года назад - СМИ (видео)

Прощание с космонавтом состоится на Байковом кладбище.

Причину смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка сейчас устанавливают эксперты.

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Есть одно до сих пор неизвестное обстоятельство из семейной биографии первого украинского космонавта. Его ТСН сообщил ближайший друг Леонида Каденюка. Оказывается, три года назад его брат-близнец погиб так же внезапно во время пробежки.

Как известно, 67-летний Леонид Каденюк умер накануне во время утренней пробежки по парку. Предварительно сообщают, что смерть наступила из-за сердечного приступа.

Прощание с Леонидом Каденюком пройдет 2 февраля на Байковом кладбище в столице.