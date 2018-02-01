Стало известно, где и когда похоронят украинского космонавта Каденюка (видео)

Смерть Каденюка стала неожиданностью для всех, его не стало на 67-м году жизни.

Первого космонавта Украины Леонида Каденюка, который умер 31 января, похоронят 2 февраля на Байковом кладбище в Киеве. "В последний путь первого украинского космонавта проведут в пятницу, 2 февраля. Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище в Киеве", - говорится в сюжете ТСН. Как сообщал УНИАН, по данным вице-президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Костюка, Каденюк внезапно умер 31 января утром во время прогулки в парке «Царское село». По словам свидетелей, у космонавта во время утренней пробежки не выдержало сердце. Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 года в Клишковцах Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК «Колумбия» миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, Флаг и прозвучал Гимн Украины.

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