В Одесской области разыскивают мужчину, который хотел обменять в госбанке 2 тысячи фальшивых евро

Мужчина предоставил в обменный пункт 43 купюры номиналом по 50 евро. Затем, не дождавшись обмена, скрылся с места происшествия.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области мужчина злоумышленник пытался обменять в банке более 2 тыс. фальшивых евро.

Читайте такжеВ Киевской области задержали продавцов 50 тысяч фальшивых долларов (фото)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение работника одного из банков о том, что неизвестный предоставил в обменный пункт 43 купюры номиналом по 50 евро. Затем, не дождавшись обмена, скрылся с места происшествия. Предоставляемые купюры оказались фальшивыми.

«В настоящее время мужчину, который в государственном банке пытался обменять фальшивую валюту, разыскивают полицейские», - сообщили в главке.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса ("изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.