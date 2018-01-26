В Житомире в прошлом году учреждения внешкольного образования посещало 240 детей, которые не зарегистрированы в городе

В Житомире стоимость содержания в год одного ребенка дошкольного возраста из городского бюджета составляет 28,7 тыс. грн, а стоимость содержания ученика школьного возраста - 17,1 тыс. грн.

В прошлом году учреждения внешкольного образования Житомира посещало 240 детей, не зарегистрированных в городе: из бюджета на их обучение направили 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, такие данные были озвучены сегодня во время встречи Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина с председателями объединенных территориальных общин районов и сел, прилегающих к городу. Эту встречу провели, чтобы разработать совместный комплекс действий в образовательной, культурной и спортивной областях.

Так, на мероприятии отметили положительные результаты финансовой децентрализации – это ежегодный рост объемов собственных ресурсов местных бюджетов, возможность органов местного самоуправления направлять средства на расходы развития. Кроме того, теперь местные общины получают субвенцию на развитие медицины, образования, культуры, строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов из государственного бюджета, а также на социально-экономическое развитие территорий.

В то же время, по словам городского головы, в Житомире стоимость содержания в год одного ребенка дошкольного возраста из городского бюджета составляет 28,7 тыс. грн, а стоимость содержания ученика школьного возраста - 17,1 тыс. грн.

Читайте такжеВ Житомире подвели итоги деятельности специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Полесье"

"В Житомире 644 детей, которые не зарегистрированы в городе, воспитываются в городских дошкольных учебных заведениях, центрах развития ребенка и учебно-воспитательных комплексах. В общеобразовательных учебных заведениях обучаются 1 тыс. 455 таких детей. Кроме того, эти заведения перегружены: на 100 местах воспитывается 147 детей", - отмечают в горсовете.

К тому же, в прошлом году на стационарном лечении в городских учреждениях здравоохранения Житомира находилось более шести тысяч иногородних больных, фактические затраты на которые составили более 16,5 млн грн. А расходы отраслей бюджетной сферы Житомира на иногородних, которые получают услуги и не зарегистрированные в областном центре, превышают 65 млн грн, что является значительной нагрузкой на городской бюджет.

"Учитывая ограниченность бюджета Житомира и наличие детей и учеников, которые обучаются и воспитываются в дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях и тех, которые находятся на лечении, а проживают за пределами города, городской голова обратился с предложением рассмотреть возможность возмещения государством средств на их содержание", - сказано в сообщении.