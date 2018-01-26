В Одессе из-за перепада температур "парит" Черное море (видео)

Из-за большой разницы температур вода активно испаряется, а над поверхностью появляется туман.

Редкое природное явление наблюдается у берегов Одессы. Из-за сильного мороза море начало "парить".

Температура воздуха утром на одесском побережье была около -10 градусов по Цельсию, а воды – примерно +8 градусов. Из-за большой разницы температур вода активно испаряется, и над поверхностью моря образуется туман, передает "УСИ".

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Ветер отогнал эту дымку на побережье, покрыв деревья ледяной коркой.

Ожидается, что такое погодное явление продлится всего несколько часов, после чего температура воздуха начнет повышаться, сокращая температурный разрыв между морем и воздухом.

Как сообщал УНИАН, в Вилково Одесской области удалось восстановить электроснабжение в жилые многоэтажки. Город из-за непогоды с конца прошлой недели оставался без электро - и теплоснабжения.