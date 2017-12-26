Российские силовики проводят обыски на двух улицах в Симферополе (фото, видео)

Сегодня утром в городе Симферополь в оккупированном Россией Крыму происходят обыски.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму снова проводят обыски у крымских татарВ частности, российские силовики обыскивают дома на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде. Об этом говорится на страницах общественного объединения "Крымская солидарность" и адвоката Эдема Семедляева в Facebook.

"В доме на ул. Хайри Эмир-Заде, 33, находятся две женщины с пятью маленькими детьми. Во двор загнали две белые "Газели", на улице стоит еще одна "Газель". Обыск продолжается на обоих этажах дома. Соседи и родные не могут зайти во двор. Их не пускают, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".

Комментариев от российских силовиков относительно обысков нет.

"В доме находятся Асене Месератова (хозяйка дома) и ее двоюродный брат Али Булатов. По другому адресу (ул. Дарвина) проживает свекровь Асене Месератовой. Там тоже продолжаются следственные мероприятия", - уточнили в "Крымской солидарности".

Напомним, после аннексии Россией Крыма на полуострове постоянно происходят обыски и задержания, особенно крымских татар.