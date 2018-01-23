На фоне падения рождаемости вице-премьер отчитался об уменьшении очередей в детсады

В очереди в дошкольные учебные заведения Украины "стоит" 52 тыс. детей. Такую статистику опубликовал в "Твиттере" вице-премьер Геннадий Зубко.

Читайте такжеИз-за низкой рождаемости за год украинцев стало меньше на 150 тысяч (видео)Зубко сравнил эту цифру с данными 2015 года, когда очередь составляли 95 тыс. детей, а также пообещал, что через три года ее может не быть вообще.

"В 2015 году в очереди в детские сады было 95 тысяч детей. Сейчас – 52 тысячи. Имеем амбициозную задачу – за три года ликвидировать очередь", – написал вице-премьер.

У 2015 році у черзі до дитячих садків було 95 тисяч дітей. Зарз - 52 тисячі. Маємо амбітне завдання - за три роки ліквідувати чергу. pic.twitter.com/ToIQ4jgfQB — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) January 23, 2018

Сокращение очередей в детсады можно также связать с падением рождаемости в течение последних лет. Госстат показывает, что в Украине стремительно уменьшается численность населения, передает Украинская правда. По данным службы, в течение января-октября 2017 года в Украине родилось 306372 детей, что на 25822 меньше, чем за аналогичный период 2016 года. (Всего в 2016 году родилось 397 тыс. детей).

В 2015 году статистика рождаемости составила 411,8 тыс. лиц.

Статистика о 52 тысячи мест, которые составляют очередь в детсад, публикуется по данным по состоянию на 1 сентября 2017 года. К тому же, в среднем по стране на 100 мест в детсадах обучается 113 детей.

В декабре 2017 года министр образования Лилия Гриневич сообщила, что до 2019 года запланировано создать 96147 мест в детсадах. По словам министра, именно такое количество позволит преодолеть очередь и устранить перегруженность дошкольных учреждений.

По данным Минобразования, по состоянию на сентябрь 2017 года самая большая очередь в Одесской и Киевской областях – 9200 и 8600 человек соответственно.