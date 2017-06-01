Самые "молодые" области, сезонность и другие тренды рождаемости в Украине (инфографика)

Во многих развитых странах мира зафиксирован отрицательный коэффициент прироста населения.

Украина также имеет отрицательный коэффициент прироста населения. Однако тенденции рождаемости в государстве довольно интересные и порой совершенно непредсказуемы. Как не странно, самая большая рождаемость в Украине наблюдается в период политической и экономической нестабильности. Также прослеживается четкая сезонность: больше всего детей в год рождается с июля по октябрь.

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Как свидетельствуют данные аналитиков Corestone Corp., в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях фиксируется тенденция омоложения населения: здесь больше всего детей в возрасте до 14 лет среди населения областей (по данным 2016 г.).

За годы независимости 2009 год стал самым щедрым на малышей. Также в ТОП-3 попали 2008 и 2012 годы. Каждый из них принес Украине более чем 0,5 миллиона новых граждан.

С 2000 года коэффициент рождаемости в Украине повысился с 1,07 до 1,54 (на 43%) и сейчас находится на одном уровне со Швейцарией. Похожая ситуация наблюдается в Польше, России и Германии.

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Количество детей в семье обратно пропорциональна благосостоянию. Так, больше всего детей рождается в бедных африканских странах, а в богатых женщины преимущественно имеют двух детей.