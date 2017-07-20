"Ситуация в Украине имеет фатальный вид": эксперт оценил демографические и экономические перспективы Украины

Настоящая катастрофа надвигается на Украину, где демографический кризис в сочетании с экономическим упадком создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия. Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага, как сообщает ZN,UA.

Он предполагает, что украинское государство может пасть еще при нынешнем поколении, что будет иметь очень негативные последствия для Польши.

"Стоит иметь в виду, вступая с Украиной в споры в том числе и в исторические. Мы не говорим с равным партнером, а с прикованным к постели больным. За 20 лет может оказаться, что больше некому доказывать нашу моральную правоту в вопросе трагедии на Волыни и Восточной Галичине", - пишет автор.

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"Ситуация в Украине имеет фатальный вид. ООН разместил ее вместе с Польшей в группу стран, которым больше всего грозит депопуляция. У обеих стран похож очень низкий уровень рождаемости. Однако, между нашими странами существует также много отличий не в пользу Украины. И последствия депопуляции в странах будут абсолютно разными", - говорится в статье.

Автор напоминает, что в этом году в Польше находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться в стране. В ближайшие годы, очевидно, украинская иммиграция в Польшу продолжится, поскольку это единственный способ для семей решить свои экономические проблемы. А соседняя страна стала привлекательным рынком труда. Если же после отмены виз для ЕС иммиграция еще более усилится за счет оттока населения в другие страны объединения, депопуляция Украины становится еще более вероятной.

В украинцев есть много причин бежать из родной страны. Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2%, в этом году ожидается, что экономика вырастет еще на 2,2%. Но это слишком медленное движение в направлении восстановления страны.

"Сегодня ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, а в 2013-м году он составил 180 миллиардов. Из этих цифр можно сделать вывод, чего стоила украинцам военная агрессия России. Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки. Но ничего такого все же не происходит", - пишет польский эксперт.