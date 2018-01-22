На Харьковщине россиянин с обмороженными конечностями незаконно пересек границу и попросил статус беженца

Пограничники задержали в Харьковской области гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу и обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.Читайте такжеВ ГПСУ назвали число иностранцев, которые в 2017-м стали персонами нон-грата из-за поездок в Крым"Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. И прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника стражи границы установили, что тот нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку он имел признаки обморожения конечностей", - говорится в сообщении.

Мужчине вызвали скорую помощь, медики установили диагноз: "Обморожение конечностей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ о получении статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.