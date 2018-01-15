Почти треть украинцев допускают предоставление "особого статуса" ОРДЛО для прекращения войны – опрос

28,9% населения считает, что такой компромисс, как предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, является приемлемым для прекращения войны на Донбассе.

Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В то же время, 47,8% опрошенных считают такой компромисс неприемлемым.

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Вместе с тем такой компромисс, как внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка, считают приемлемым для прекращения войны на Донбассе 28,2% респондентов, тогда как 48,8% - неприемлемым.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.