Около 30% украинцев встречают Новый год с хорошим настроением, 15% - с плохим

Каждый второй украинец (51%) в канун Нового года не испытывает особенного подъема, но и не ощущает негативных эмоций.

Как пишеn ZN.UA, об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Еще чуть более четверти (28%) провожают уходящий и встречают Новый год преимущественно с хорошим настроением. Тех же, у кого в эти дни преобладает плохое настроение остались в меньшинстве (14%).

Стоит отметить, что в прошлом году о хорошем настроении говорили 23% граждан Украины, о плохом - 20%.

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Исследование проводилось компанией R&B с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, более половины жителей Украины (54%) считают 2017 год для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем-то удачным.