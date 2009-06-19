Украина увеличила добычу газа и сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-мае текущего года увеличили добычу природного газа на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9 млрд. 102,4 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» – на 3,3%, до 8 млрд. 314,2 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 0,8% по сравнению с маем 2008 года – до 1 млрд. 745,6 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» –на 0,6%, до 1 млрд. 603,4 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом – до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

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Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-мае сократили добычу нефти и газового конденсата на 7,1%, или на 127,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 674,7 тыс тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе-мае сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 5,3%, или на 87,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 556,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годм, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн 896,9 тыс. тонн.