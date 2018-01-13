Полиция активизирует работу на пунктах пропуска с оккупированным Крымом

Полиция активизирует работу на пунктах пропуска с временно оккупированным Крымом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь сегодня, 13 января, на оперативном совещании под председательством первого заместителя руководителя Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

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В совещании приняли участие руководители полиции Автономной Республики Крым, полиции Херсонской области, а также нескольких структурных подразделений Нацполиции, в частности, департаментов уголовного розыска и киберполиции.

Отмечается, что необходимость активизации работы полиции Крыма по выявлению и пресечению уголовных правонарушений связана со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают линию разграничения между Украиной и оккупированным Крымом. Так, только в течение прошлого года контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 млн человек и около 410 тыс. транспортных средств.

Аброськин отметил, что целью совещания является организация работы полиции Крыма по противодействию криминальным элементам. В частности, речь идет о выявлении преступлений, совершенных в отношении граждан Украины на территории полуострова. Также речь идет о выявлении и задержании лиц, которых правоохранительные органы Украины разыскивают за совершение преступлений против основ национальной безопасности государства.

Отдельно участники совещания обсудили работу по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов. Кроме того, украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который пропадает на территории Крыма и находится там.

Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординирует свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом.

Также Аброськин сообщил, что ведомство разрабатывает концепцию работы на линии разграничения Херсонской области с оккупированной территории АР Крым.