Интерпол хочет собрать отпечатки пальцев у сомалийских пиратов
01:18, 19 июня 2009Общество
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Без них трудно установить подозреваемых
Представители Центрального бюро Интерпола заявили, что начали собирать базу данных на обвиняемых в пиратстве сомалийцев. База будет содержать фотографии подозреваемых, их отпечатки пальцев и результаты их ДНК-тестов.
По заявлению исполнительного директора Интерпола по оказанию поддержки национальным органам полиции Жана-Мишеля Лубутена, "без создания и распространения подобной базы данных будет достаточно сложно установить личность подозреваемых в пиратстве", передает Associated Press.
Каким образом сотрудники Интерпола будут добывать вышеперечисленную информацию, не сообщается.
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