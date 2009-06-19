Интерпол хочет собрать отпечатки пальцев у сомалийских пиратов

01:18, 19 июня 2009
Общество
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Без них трудно установить подозреваемых

Представители Центрального бюро Интерпола заявили, что начали собирать базу данных на обвиняемых в пиратстве сомалийцев. База будет содержать фотографии подозреваемых, их отпечатки пальцев и результаты их ДНК-тестов.

По заявлению исполнительного директора Интерпола по оказанию поддержки национальным органам полиции Жана-Мишеля Лубутена, "без создания и распространения подобной базы данных будет достаточно сложно установить личность подозреваемых в пиратстве", передает Associated Press.

Каким образом сотрудники Интерпола будут добывать вышеперечисленную информацию, не сообщается.

РосБизнесКонсалтинг

 

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