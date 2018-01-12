Гройсман пообещал создание "человеческих условий" на КПВВ на Донбассе в течение полугода

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что за полгода на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будет наведен порядок и улучшены условия для людей, которые пересекают линию соприкосновения.

Об этом глава правительства заявил журналистам на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области.

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«У меня есть только один вопрос. Вопрос создания нормальных человеческих условий для людей, которые пересекают линию соприкосновения с временно оккупированными территориями», - сказал Гройсман.

По его словам, во время визита на КПВВ он поблагодарил личный состав, который работает в непростых условиях, но «максимально качественно делает свою работу».

«Определены приоритеты - создание нормальных условий. Председатель областной государственной администрации Павел Жебривский берет это под личный контроль. Я думаю, что в течение шести месяцев мы сможем навести порядок, создать нормальные условия для людей, чтобы люди не чувствовали какого-то дискомфорта», - добавил премьер-министр.

«Я сегодня сказал и так будет, когда будут вообще ликвидированы пункты пропуска, но пока временно там будут созданы нормальные условия для людей», - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября глава правительства поручил министру по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадиму Чернышу обеспечить для граждан приемлемые условия пересечения линии разграничения в зоне АТО, а также на контрольно-пропускных пунктах с Крымом.

«Элементарных условий нет, антисанитария. Люди, которые пересекают линию - в том числе дети, старики... Под руководством Вадима Черныша наведите там порядок. Это мое требование. Нужно на всех пропускных пунктах навести порядок. Это принципиально важно», - сказал Гройсман.

Он отметил, что пропускные пункты с оккупированными территориями должны быть хорошо оборудованы и «демонстрировать единый украинский подход к ценности людей».

По данным Госпогранслужбы, в среднем линию разграничения в зоне АТО ежедневно пересекают от 20 до 60 тыс. человек, а также около 2-5 тыс. транспортных средств.