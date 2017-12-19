Во время обстрела Новолуганского боевики поставили под угрозу жизни своих кремлевских союзников – СЦКК
Боевики поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и своих кремлевских сторонников.
Во время обстрела боевиками поселка Новолуганское должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ «Майорск», который находится неподалеку от района обстрела.
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Как говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, «военные преступники ОРДЛО своим дерзким обстрелом поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и своих кремлевских сторонников».
«Несмотря на угрожающую ситуацию, которая сложилась вдоль линии разграничения, а также придерживаясь обязательств по обеспечению безопасности военнослужащих ВС РФ из состава СЦКК, украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день», – говорится в сообщении.