Аналитики назвали отрасли с наибольшей конкуренцией на рынке труда

На сегодня самая большая конкуренция на украинском рынке труда наблюдается среди топ-менеджеров, работников в области добычи сырья, юристов, студентов без опыта, а также специалистов в сфере искусства, медиа и развлечений.

Об этом свидетельствуют данные международного кадрового портала HeadHunter Украина, приведенные в свежем выпуске журнала «Новое время».

Так, в топ-менеджменте на одно рабочее место претендуют в среднем более 12 специалистов (12,7). В сфере добычи сырья – более семи претендентов (7,1); в юридической сфере – свыше шести (6,3) .

Читайте такжеРост цен, безработица и невыплата зарплат: украинцы назвали свои самые большие страхи - опросВ категории «начало карьеры, студенты» на одно место в среднем претендуют почти шесть человек (5,8). В сфере развлечений, медиа и искусства на вакансию претендуют в среднем более 4 человек (4,4).

Согласно приведенным данным, наименьшая конкуренция за вакансии наблюдается в таких отраслях как автомобильный бизнес (0,9 конкурентов на одно рабочее место), консалтинг (0,9), инсталляция и сервис (0,8), рабочий персонал (0,7) и страхование (0,7).

В декабре прошлого года сообщалось, что за январь-ноябрь 2017 года количество вакансий в Украине увеличилось почти до 1 миллиона. Наибольшим спросом в Украине пользуются рабочие специальности - их найти проще всего.

Подробнее о ситуации на украинском рынке труда читайте в свежем выпуске еженедельника «Новое время».