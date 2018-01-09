В Днепре появятся новые камеры видеонаблюдения

На улицах Днепра установят новые камеры видеонаблюдения. Закупка была проведена в системе Prozorro, передает Depo.Днепр.

Коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Днепровского городского совета приобрело в ТО "ПРОФ-ИНСТАЛ" услугу по установке видеокамер наружного наблюдения на проспекте Труда,3 и улице Шинной, 28.

Читайте такжеВ Днепре начали устанавливать урны нового образца (фото, видео)

На проспекте Труда должны установить одну вариофокальную и 11 внешних камер, установленных на мачте на высоте 10-20 метров над землей и подключенной сетевым кабелем к видеорегистратору.

На улице Шинной должны установить одну вариофокальную и 10 монофокальних внешних камер, установленных на мачте на высоте 10-20 метров над землей и подключенной сетевым кабелем к видеорегистратору.

Камеры должны иметь функции увеличения и наведения на объект. Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность ее постоянного расширения и усовершенствования.

Из бюджета на установку видеонаблюдения было выделено 335 тыс. гривен.