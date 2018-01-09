На Житомирщине уже оборудовали 7 медиатек - ОГА

Житомирщине, по оперативным данным, в школах уже оборудовали семь современных медиатек и в двух школах ведутся такие работы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления образования и науки ОГА.

Там рассказали, что сегодня в области функционирует семь медиатек – пять в Житомире, и по одной - в Хорошевской и Гришковецкой гимназиях. Сейчас работы по обустройству продолжаются в Романовской и Коростышевской гимназиях.

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До конца этого учебного года планируется переоборудовать школьные библиотеки в библиотеку в 20 общеобразовательных учебных заведениях области. Стоимость типового проекта обустройства библиотеки в учебном заведении с учетом строительных работ составляет 400 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно Меморандуму о сотрудничестве по развитию инклюзивной среды, подписанному между Благотворительным фондом Порошенко и Житомирской областной государственной администрацией, в области в 2017 году начата работа по реализации проекта реконструкции школьных библиотек в современные медиатеки.

Создание современной школьной библиотеки – медиатеки является частью системных качественных изменений в предоставлении образовательных услуг. Библиотека – это пространство для обучения, работы и общения с использованием инновационных технологий.