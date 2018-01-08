Злата Огневич рассталась с возлюбленным, который ревновал ее к работе (видео)

Певица и экс-нардеп Злата Огневич рассказала, что ей пришлось разойтись с возлюбленным, поскольку он сильно ревновал ее к работе, сообщает ТСН.

"Это для меня больной вопрос. Потому что мой любимый сказал мне, что не будет терпеть мои гастроли, поклонников, характер, который меняется, ну, часто меняется, и пришлось разойтись", - сказала Огневич.

Читайте такжеОгневич объяснила свое решение сложить депутатский мандат (видео)

Певица чувствует, что уже совсем скоро в ее жизнь придет новая любовь. "Я думаю, что очень скоро. Как-то я так сердцем чувствую. Мне снятся сны про новую обувь, а когда снится новая обувь, ботинки, то это к парню", - сказала Огневич.

Как сообщал УНИАН, недавно Даша Астафьева заявила, что детективы НАБУ сорвали ее свадьбу.