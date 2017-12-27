Суд над возлюбленным Астафьевой: звезда Playboy заявила, что детективы НАБУ сорвали намеченную свадьбу

Певица Даша Астафьева, которую выгнали из зала суда, где сегодня судили ее жениха Артема Кима, впервые рассказала о помолвке и сорванной свадьбе.

Как призналась исполнительница ТСН, возлюбленный сделал ей предложение летом этого года. В августе пара должна была лететь в Черногорию, праздновать помолвку. Однако Артема прямо в аэропорту "Борисполь" задержали и сразу посадили под домашний арест.

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В сентябре этого года влюбленные планировали сыграть свадьбу, однако не суждено.

"Меня все спрашивают, почему я замуж не выхожу и детей не рожаю? Я хочу, но не могу", - сказала Даша.

По словам Астафьевой, в течение пяти месяцев Артем ни разу не выходил на улицу – не нарушал предписание суда. Артистка призналась, что сейчас она единственная, кто зарабатывает деньги в семье.

Кроме того, исполнительница поделилась, что за все это время ее жених похудел на 7 килограммов из-за стресса.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, в Соломенском районном суде решалась судьба жениха певицы Даши Астафьевой, бизнесмена Артема Кима.

В августе этого года Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией.

Это дело тянется с 2012 года. Тогда директором Южноукраинской АЭС был отец Артема Виссарион. Сам же Ким на предприятии официально не работал. Отец Кима проходит по делу как свидетель, а сам Артем - как подозреваемый.

Артема Кима называют соорганизатором проведения тендера, в результате которого было незаконно растрачено почти 27 млн грн государственных средств.