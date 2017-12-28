Освобожденный из плена Козловский надеется, что когда-нибудь снова будет преподавать в Донецке

Всемирно известный ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей установилась общественная система, характерная для тоталитарных режимов, передает 112.ua.

"Ничего нельзя сказать о проукраинских настроениях (на оккупированных территориях, - ред.), потому что даже если они и есть у людей, то их опасаются выражать. Сейчас там тоталитарная система – такой себе "микс", "смесь" 37-го года и 50-х или 70-х годов", - сказал ученый в ответ на вопрос о том, насколько сильны симпатии к Украине у жителей ОРДЛО.

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Также Игорь Козловский поделился наблюдениями о том, что ситуация в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей сильно изменилась: многие испытывают недовольство вещами, которые происходят в "республиках", но никто не знает, как найти выход из сложившегося положения, когда вокруг "много людей с оружием".

Сам же ученый после освобождения намерен продолжать заниматься научной и преподавательской деятельностью, в том числе и участвовать в международных проектах. При этом допускает, что когда-нибудь ему удастся снова преподавать и в Донецке.

В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка ученого в социальной сети Facebook. В мае нынешнего года "военный трибунал "ДНР"" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.

Боевики долго не включали его в списки на обмен. Козловский не уезжал из оккупированного города, потому что у него там парализованный сын Святослав. Последнего таки решились вывезти из города после ареста ученого. Работы Козловского переведены на многие языки, он удостоен множества наград и орденов. Многие политики, общественные деятели и активисты выступали с требованием освободить ученого. Президент Украины называл имя ученого с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Члены семьи Козловского через суд добивались назначения вторым опекуном Святослава Козловского его матери. В начале декабря судья киевского суда не приняла во внимание справку от Объединенного центра по освобождению заложников СБУ и потребовала, чтобы Игорь Козловский лично явился в суд.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.