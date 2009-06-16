Правительство присматривается еще к двум банкам

Правительство рассматривает еще два банка для проведения рекапитализации.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник вечером в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы будем упавшие банки шаг за шагом национализировать. Три банка, которые уже по сути забрали в государственную собственность. Дальше – мы сейчас еще два банка изучаем”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что главной задачей правительства является стабилизация банков, кредитующих реальный сектор экономики.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имексбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

И.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 10 июня заявил, что вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанку", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.