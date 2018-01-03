Работникам "Укрпочты" в Харькове вручили подарки за содействие освобождению заложников

Сегодня в Харькове представители Национальной полиции наградили подарками четырех граждан, которые помогали освобождению заложников. Трое из них – сотрудники отделения «Укрпочты», в котором произошел инцидент.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации Нициональной полиции Украины, подарками отметили двух операторов отделения, начальника того же отделения «Укрпочты» и частного предпринимателя.

«Кроме того, за образцовое выполнение служебных обязанностей и преданность Присяге приказами МВД нагрудные награды «За отвагу в службе» получили полицейские, которые принимали участие в спецоперации по освобождению заложников», - сообщили в полиции.

Также глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поблагодарил и граждан, и сотрудников полиции за слаженное сотрудничество, благодаря которому удалось задержать злоумышленника.

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«Хочу сказать очень теплые слова неравнодушным офицерам и гражданам в городе Харькове, которые работали четко и слаженно. К счастью, силовой захват был ненужен. К такой бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самими заложниками. За что им – большое спасибо», - поблагодарил Князев.

Напомним, 30 декабря в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты", захватив в заложники девять взрослых и двух детей. Впоследствии полицейским удалось освободить заложников и задержать злоумышленника.