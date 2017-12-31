Концерты и усиленная охрана: Киев готовится к празднованию Нового года (видео)
03:16, 31 декабря 2017
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Киев вместе со всей Украиной два дня будет находиться под усиленной охраной.
Концерты и усиленная охрана : столица готовится к Новому году \ ТСН
На Софийскую площадь съезжаются люди со всей Украины, поскольку именно там течение праздников будут устраивать концерты. На праздники продолил работу и столичный транспорт, передает ТСН.Читайте такжеВ Киеве засияла огнями главная елка Украины (фоторепортаж)Два дня страна будет находиться под усиленной охраной - 7 тыс. спасателей, 2 тыс. спецтехники, воздушный транспорт будут следить за безопасностью украинцев.
Так интенсивно будут работать правоохранители по всей Украине до 8 утра 2 января.
На самой Софийской площади в новогоднюю ночь выступит симфонический оркестр с диджеями, а на Рождество пройдет Вертеп такой, которого Украина еще не видела.
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