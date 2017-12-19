В Киеве зажгли главную елку страны (видео)

В 19:00 19 декабря началась церемония зажжения огней на главной елке Украины. Также открываются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади.

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После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

Так, на Софиевской площади выступят Анастасия Багинская, Анна-Мария, D. Side Dance studio, а также Illaria.

Выступление хедлайнера этого вечера певца Дмитрия Шурова (Pianoboy) начнется в 21.00.

Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Организаторы показали свежие фото заснеженных локаций.