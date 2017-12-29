Журналисты узнали, что дарят друг другу украинцы на новогодние праздники (видео)

Что дарят друг другу украинцы на новогодние праздники.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Как подарок большинство выбирают посуду, елочные украшения, сувениры и праздничные фотосессии. Ажиотажа на настоящих собачек нет, хотя 2018-й – год собаки. Когда тяжело придумать оригинальный подарок, или бюджет не позволяет, классическим презентом станет бутылка шампанского с открыткой, в которой будет сердечное пожелание.