Черноморский флот РФ начал возвращать долги

Российская сторона на очередном заседании украинско-российской подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины с пониманием отнеслась к поставленным властями Севастополя вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН в прямом эфире телеканала «Бриз».

«Целый ряд вопросов, касающихся города, удалось решить на заседании рабочей группы РНБО в Севастополе, а затем в Киеве на заседании украинско-российской подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины», - сказал В.КАЗАРИН.

По его словам, власти города настойчиво ставили вопрос, чтобы ЧФ РФ выполнил свои социальные обязательства перед городом. «И определенный прогресс достигнут: если еще совсем недавно долги ЧФ РФ по заработной плате перед вольнонаемными флота составляли 12 млн. грн. - кстати, долги по зарплате на предприятиях города все время колеблются в районе 5 млн. грн. - то сейчас они их уже погасили. Долги 2003 года они погасили, на 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ погасили… Сейчас долги составляют чуть больше 5 млн. грн., и они заверяют нас, что и эта оставшаяся часть долга будет погашена», - сообщил В.КАЗАРИН.

Кроме того, он отметил, что власти Севастополя потребовали, чтобы ЧФ РФ погасил долги пред Пенсионным фондом Украины. «Сегодня 50% долгов перед Главным управлением ПФУ в городе Севастополе - а они в сумме составляют около 12 млн. грн. — так вот, 6 млн. 100 тыс. грн. составляют долги Черноморского флота… Российская сторона эти долги признает, и на заседании подкомиссии они сказали, что понимают социальную важность погашения долга, и заверили нас, что в ближайшее время примут меры по погашению. Надеемся, что они это сделают», - сказал первый зампредседателя Севастопольской горгосадминистрации.

По его словам, также на переговорах по ЧФ РФ представители руководства города обратили внимание российской стороны на решение вопросов трудоустройства увольняемых. «Вот сейчас они (командование ЧФ РФ) объявили о том, что будет уволено более 6 тысяч человек (вольнонаемных), на данный момент из этого количества 1300 человек уже уволены», - сообщил В.КАЗАРИН.

Кроме того, он отметил, что на заседании поднимался жилищный вопрос: «Потому что многие дома, в которых живут увольняемые, до сих пор находятся на балансе и являются собственностью правительства Москвы, и они не передают их на баланс города. Это неправильно, и надо эту проблему решать», - сказал В.КАЗАРИН. (За последние 10 лет в Севастополе на средства властей Москвы для военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей построено около 2 тысяч квартир - УНИАН).

Он также добавил, что на заседании подкомиссии поднимались и другие вопросы, связанные с функционированием ЧФ. «В частности, они имеют долги, задерживают проплату средств на социально-экономическое развитие города. Так, по итогам прошлого года недоплачено, не перечислено Севастополю 2 млн., на данный момент долг текущего года составляет уже 1,4 млн.», - сказал В.КАЗАРИН, добавив, что россияне пообещали в ближайшее время прислать комиссию, которая изучит эту ситуацию.

Подытоживая, первый заместитель председателя горгосадминистрации подчеркнул, что российская сторона с пониманием отнеслась ко всем вопросам и пообещала их решить.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Киеве состоялось седьмое заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ России и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии.