На Житомирщине стартует отбор кандидатов на получение награды "Орден Святого Пантелеймона"
Региональный медицинский совет начинает отбор кандидатов среди медицинских работников области.
На Житомирщине стартует отбор кандидатов на получение медицинского отличия «Орден Святого Пантелеймона».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, региональный медицинский совет начинает отбор кандидатов среди медицинских работников области на получение награды за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона».
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Об этом отметил председатель совета, заведующий кафедрой организации и экономики фармации НМУ им. А.Богомольца, доктор фармацевтических наук Константин Косяченко сегодня, 26 декабря, во время пресс-конференции в Житомире.
По его словам, награда за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» является общественной, имеет профессиональную направленность и присуждается за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.
«Достойнейших врачей, медицинских сестер, фельдшеров будут выбирать в 5 номинациях – «Лучший врач», «Лучший медицинский работник», «Новатор здравоохранения», «За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении» и «Образец служения обществу». Региональный совет будет отбирать кандидатуры на основе представлений от общественных организаций, медицинских коллективов и профсоюзов. После этого мы подаем эти кандидатуры на рассмотрение экспертного совета в Киев. Награждение победителей состоится 9 августа 2018 года в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона», – сказал Косяченко.
Кроме ордена, победители получат денежную награду в размере 100 тыс. грн.
Также учредители награды будут уделять особое внимание молодым врачам – молодых медработников до 35 лет будут награждать «Медалью Святого Пантелеймона».
Прием документов и кандидатур продлится до 28 февраля 2018 года.
Справка УНИАН. Эта награда имеет длительную историю. В 2009 году Министерство здравоохранения ввело в Украине поощрительную награду «Крест Пантелеймона Целителя», которая вручалась тем, кто имеет выдающиеся личные заслуги и способствует развитию отрасли здравоохранения и медицинской науки, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, а также за другие достижения на ниве охраны физического и духовного здоровья населения. Награда была согласована и благословенная Предстоятелями трех крупнейших христианских Церквей Украины. Более двадцати выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства. В 2017 году организаторы начинают общественную награду за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» с целью восстановления в обществе принципов милосердия, гуманизма.