На Житомирщине стартует отбор кандидатов на получение награды "Орден Святого Пантелеймона"

На Житомирщине стартует отбор кандидатов на получение медицинского отличия «Орден Святого Пантелеймона».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, региональный медицинский совет начинает отбор кандидатов среди медицинских работников области на получение награды за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона».

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Об этом отметил председатель совета, заведующий кафедрой организации и экономики фармации НМУ им. А.Богомольца, доктор фармацевтических наук Константин Косяченко сегодня, 26 декабря, во время пресс-конференции в Житомире.

По его словам, награда за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» является общественной, имеет профессиональную направленность и присуждается за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.

«Достойнейших врачей, медицинских сестер, фельдшеров будут выбирать в 5 номинациях – «Лучший врач», «Лучший медицинский работник», «Новатор здравоохранения», «За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении» и «Образец служения обществу». Региональный совет будет отбирать кандидатуры на основе представлений от общественных организаций, медицинских коллективов и профсоюзов. После этого мы подаем эти кандидатуры на рассмотрение экспертного совета в Киев. Награждение победителей состоится 9 августа 2018 года в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона», – сказал Косяченко.

Кроме ордена, победители получат денежную награду в размере 100 тыс. грн.

Также учредители награды будут уделять особое внимание молодым врачам – молодых медработников до 35 лет будут награждать «Медалью Святого Пантелеймона».

Прием документов и кандидатур продлится до 28 февраля 2018 года.

Справка УНИАН. Эта награда имеет длительную историю. В 2009 году Министерство здравоохранения ввело в Украине поощрительную награду «Крест Пантелеймона Целителя», которая вручалась тем, кто имеет выдающиеся личные заслуги и способствует развитию отрасли здравоохранения и медицинской науки, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, а также за другие достижения на ниве охраны физического и духовного здоровья населения. Награда была согласована и благословенная Предстоятелями трех крупнейших христианских Церквей Украины. Более двадцати выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства. В 2017 году организаторы начинают общественную награду за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» с целью восстановления в обществе принципов милосердия, гуманизма.