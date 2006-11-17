В Киеве разбился известный украинский гонщик и телеведущий (фоторепортаж)

Около полуночи, автомобиль Вольво 740, за рулем которого был известный украинский гонщик и телеведущий Алексей Мочанов, слетел с дороги и врезался в столб.

Чтобы вытащить Алексея, пришлось вызывать специальный отряд МЧС. В момент съемки, пострадавший так и не пришел в сознание. Причина столкновения с электроопорой неизвестна. Скорее всего, автомобиль, двигаясь на большой скорости со стороны Бесарабки, зацепил траву на разделительной аллее.

Как рассказал коллега Алексея, автогонщик Александр Салюк старший, утром техники осмотрели машину, и нашли повреждение переднего левого колеса. Скорее всего Алексей Мочанов даже не успел понять что случилось. Машина налетела на какой-то металлический предмет, колесо лопнуло, Вольво повело на зеленую зону, после чего автомобиль стал совсем неуправляем.

Сейчас Алексей Мочанов находится в 17-ой больнице. Он уже пришел в сознание. Травмы серьезные, но якобы угрозы жизни не несут.

Магнолия-ТВ