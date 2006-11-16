Россия пытается сократить приток гастарбайтеров

Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский прокомментировал вопросы квотирования иностранной рабочей силы, согласно новому закону о правовом положении иностранцев в России, который вступает в силу в следующем году.

"Это вопрос, в первую очередь, региона. И определяется он потребностями региона в рабочей силе - какие нужны специалисты, сколько их. Это определяет регион и в дальнейшем утверждается постановлением правительства", - сказал он.

По словам главы ФМС, служба готовится к тому, что со следующего года будет резко ограничено число иностранцев, имеющих право работать на российских рынках. "Мы к этому готовимся очень серьезно. Скажу, что у меня есть небольшой резерв, который будет направлен именно на решение данной проблемы. Человеческий резерв, сотрудники, которые будут заниматься именно решением этих вопросов", - пояснил он.

Ромодановский также отметил ряд проблем в области легализации мигрантов.

"К сожалению, есть в России люди, которые живут по 10 и больше лет, не имеют какого-то статуса, прячутся по квартирам, и в этом направлении мы работаем. Я думаю, что подобная акция (легализация) должна быть определена либо указом президентом, либо каким-то другим актом. Но это очень серьезная вещь, и к ней нужно относиться серьезно", - сказал он.

РИА "Новости"