СБУ проверит Adidas, Puma и DHL на деятельность в оккупированном Крыму (документ)

СБУ проверит информацию украинского министерства о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в анексованому Крыму. Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной республики Крым (АРК) на информационный запрос «Крым.Реалии».

Читайте такжеSiemens изменит работу с клиентами из России после незаконного ввоза турбин в оккупированный КрымСогласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в котором сообщается о «деятельности немецких компаний в Крыму». В свою очередь, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

«Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым (с дислокацией в городе Херсон) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение», – говорится в документе.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в анексованому Крыму.

Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в аннексированном Крыму.

Ранее Русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что «из-за сложной политической и правовой ситуацию в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении предоставляемых услуг и компаний, которые при этом задействованы». Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.