Газпром подозревает, что Украина остановила закачку газа в ПХГ

Глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР предполагает, что Украина могла остановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) на этой неделе, передает РИА Новости.

Как сообщил А.МИЛЛЕР журналистам по итогам заседания Европейского делового конгресса, на прошлой неделе Украина отбирала 90 млн. куб. м в сутки, а в настоящее время отбор упал до 20 млн. куб. м. Таким образом, можно предположить, что закачка газа в ПХГ остановлена.

Корреспондент УНИАН обратился за комментарием в НАК «Нафтогаз Украины», но немедленно подтвердить данную информацию не удалось.

Напомним, на следующей неделе А.МИЛЛЕР намерен встретиться с главой НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ для выяснения этого вопроса.

Ранее премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предупредил, что проблемы с оплатой газа Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.

Текущее потребление Украина в нынешнем году оплачивала вовремя, под сомнением - способность найти средства для оплаты закачки газа в подземные хранилища.

Создание запасов "голубого топлива" в ПХГ необходимо для осуществления транзита в Европу.

По словам В.ПУТИНА, Россия в настоящее время вместе с европейскими партнерами ищет решение этой проблемы, чтобы не были сорваны поставки газа.

Правительство Украины и "Нафтогаз" ранее обратились к российской стороне с просьбой предоставить кредит в размере 4,2 млрд. долл. для приобретения примерно 19,5 млрд. куб. м газа для последующей закачки в ПХГ. Москва в одиночку предоставить такой кредит не готова и призывает Европу создать международный пул кредиторов.