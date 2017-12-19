Сладкий рекорд: в Одессе построили сказочный пряничный городок из 300 домов (видео)

09:47, 19 декабря 2017
Общество
585

Пряничный городок претендует на рекорд Украины как самый большой по площади. Его размеры составляют 18 квадратных метров.

скриншот

В Одессе соорудили пряничный городок, который претендует на рекорд Украины по площади. Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Читайте такжеГлавную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами (фото)

Три сотни пряничных домиков разместились на площади в восемнадцать квадратных метров. Хватило места для пляжа и моря с кораблями. Сегодня вечером авторы проекта собираются побить рекорд Украины и зарегистрировать самый большой по площади пряничный городок.

Отмечается, что после этого пряничный город просто съедят. Организаторы рассказывают, что желающих принять участие в "уничтожении" праздничного городка очень много. 

Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Свежие фото заснеженных локаций опубликовали организаторы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пряничный городок в Одессе