Сладкий рекорд: в Одессе построили сказочный пряничный городок из 300 домов (видео)
Пряничный городок претендует на рекорд Украины как самый большой по площади. Его размеры составляют 18 квадратных метров.
В Одессе соорудили пряничный городок, который претендует на рекорд Украины по площади. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Три сотни пряничных домиков разместились на площади в восемнадцать квадратных метров. Хватило места для пляжа и моря с кораблями. Сегодня вечером авторы проекта собираются побить рекорд Украины и зарегистрировать самый большой по площади пряничный городок.
Отмечается, что после этого пряничный город просто съедят. Организаторы рассказывают, что желающих принять участие в "уничтожении" праздничного городка очень много.
Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Свежие фото заснеженных локаций опубликовали организаторы.