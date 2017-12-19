Сладкий рекорд: в Одессе построили сказочный пряничный городок из 300 домов (видео)

В Одессе соорудили пряничный городок, который претендует на рекорд Украины по площади. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Три сотни пряничных домиков разместились на площади в восемнадцать квадратных метров. Хватило места для пляжа и моря с кораблями. Сегодня вечером авторы проекта собираются побить рекорд Украины и зарегистрировать самый большой по площади пряничный городок.

Отмечается, что после этого пряничный город просто съедят. Организаторы рассказывают, что желающих принять участие в "уничтожении" праздничного городка очень много.

Как сообщал УНИАН, обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Свежие фото заснеженных локаций опубликовали организаторы.