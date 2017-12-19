Зимняя сказка: появились первые фото заснеженного рождественского городка в Киеве

08:16, 19 декабря 2017
Общество
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Сегодня в 19:00 состоится церемония зажжения огней на главной елке Украины. 

УНИАН

Обустройство рождественского городка в Киеве практически завершено. Свежие фото заснеженных локаций опубликовали организаторы на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19:00 состоится церемония зажжения огней на главной елке Украины. Также откроются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади. 

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Праздничные мероприятия будут проходить на трех локациях – Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года. После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

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