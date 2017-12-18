Американский рэпер Dizaster выступил на концерте Oxxxymiron в Киеве с украинским флагом на голове (видео)
14:50, 18 декабря 2017Общество
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Американский исполнитель выступал с желто-синей "банданой" на голове.
Dizaster повязал на голову украинский флаг и выступал в таком виде / скриншот
Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) подготовил для зрителей своего концерта в Киеве необычный сюрприз. Во время его выступления на сцену вышел американский рэпер Dizaster и перед исполнением их совместного трека повязал на голову украинский флаг. Видео выступления выложил в YouTube Oleksandr Yushchenko.
Отметим, что появление американского певца не анонсировалось. По словам Oxxxymiron, на концерт в киевском Дворце спорта пришли более 8 тысяч человек.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье, 17 декабря, в Донецке и Луганске выступил популярный российский певец Алексей Воробьев.
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