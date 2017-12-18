Популярный российский певец выступил в "ЛДНР" (фото)

В минувшее воскресенье, 17 декабря, в Донецке и Луганске выступил популярный российский певец Алексей Воробьев. Об этом сообщает ТСН.

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В Донецке Воробьев спел в Центре славянской культуры, в Луганске - в ДК имени Ленина.

Вместе с группой "Френды" Воробьев исполнил "Миллионер", "Я тебя люблю", "Будь, пожалуйста, послабее", а также прозвучали "Summer Time" и "Hit The Road Jack" и многое другое.

Фотографии с концерта появились в соцсети тех, кто на нем был. А сам Воробьев запостил в Instagram единственное фото, которое подписал: "Мама, посмотри как красиво! Это твой сын на сцене стоит. Я тебя люблю".

При этом географической метки Воробьев не указал. Зато подписчики артиста его "сдали". "Это Донецк", "ты в Луганске", - оставили комментарии пользователи под фото Воробьева.

Как сообщал УНИАН, украинский певец и секс-символ отменил концерты в России. Артист подхватил грипп, поэтому отменил свои концерты на территории страны-агрессора.