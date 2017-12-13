В 2018 году на Житомирщине планируют закупить ангиограф, аппараты для рентгена и ультразвуковой диагностики

На Житомирщине в областном бюджете на 2018 год предусматриваются средства для закупки ангиографа, аппарата для рентгена и ультразвуковой диагностики. Об этом сообщил в.и.о. директора департамента финансов облгосадминистрации Леонид Минич сегодня, 13 декабря, на заседании комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов, отмечает пресс-служба облгосадминистрации.

«В текущем году удалось обеспечить еще на стадии формирования бюджета значительные средства на капитальные расходы 2018 года – почти в три раза больше, чем в прошлом году. Это софинансирование по 4 объектам, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (14,8 млн грн) и приобретение медицинского оборудования – 6,5 млн грн будет софинансироваться на приобретение ангиографа, 5 млн грн пойдет на приобретение рентген-аппарата и 3 млн грн на аппарат ультразвуковой диагностики», – сказал Минич.

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По его словам, кроме капитальных расходов, в области в 2018 году расходы на отрасль здравоохранения предусматривают:

- обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом – 24,8 млн грн.

- оказания медицинской помощи больным нефрологического профиля – 37,4 млн грн.

- приобретение лекарственных средств для граждан, которые пострадали вследствие ЧАЭС – 7,3 млн грн.

- расходы на приобретение лечебного питания детям, больным фенилкетонурией – 1,5 млн грн.

- обеспечение наркотическими, психотропными средствами для наркоза, дорого дорогостоящими медикаментами – 9,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Житомире горсовет распределил более 4 миллионов гривень государственной субвенции.