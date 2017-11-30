В Житомире горсовет распределил более 4 миллионов гривен государственной субвенции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 30 ноября на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета было принято решение относительно распределения 4 млн 202 тыс. 756 гривен 64 копеек субвенции из государственного бюджета.

"Эта субвенция будет направлена на погашение задолженности по субсидии по Жэкам ( ВЖРЕПах -УНИАН) : бюджет Богунского района – 2 млн 130 тыс. 817 гривен 53 копейки; бюджет Королевского района – 2 млн 71 тыс. 939 гривен 11 копеек", - сказано в сообщении.

Как отметила на заседании исполкома.а. директора департамента бюджета и финансов городского совета Дина Прохорчук, «эти средства могут быть направлены Жэками на оплату той задолженности, которую они считают необходимым, в том числе: на заработную плату и на другие расходы, ибо это «живые» средства».