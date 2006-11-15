В Симферополе продолжается земельный беспредел

Прокуратура Крыма по результатам проведенной в начале ноября проверки соблюдения земельного законодательства Симферопольским городским советом подготовила 27 протестов на незаконные решения горсовета и Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что земля раздается горсоветом "без всякого порядка и правил". Как отмечает прокуратура, Рескомзем Крыма вполне разделяет ответственность за положение дел в земельной сфере в Симферополе, потому что именно на контролирующий орган возложена функция предупреждения и выявления нарушений.

"Многочисленные примеры застройки придомовых территорий и остановок транспорта, факты выделения земли без согласования с органами госконтроля и выводов землеустроительной экспертизы, - вот нарушения, которые зафиксированы по результатам проверки соблюдения земельного законодательства Симферопольским городским советом", - сообщает прокуратура автономии.

В ходе проверки установлено, что симферопольские чиновники в нарушение закона распоряжались земельными участками лесного фонда: такие земли выделялись и переводились в другие категории без согласования с Республиканским комитетом лесного и охотничьего хозяйства. Кроме того, выявлены случаи, когда при выделении земельных участков были занижены сумы лесопотерь: коммерсанты по таким расчетам заплатили суммы в 9 раз меньшие реальных потерь. По данному факту Симферопольской природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

Необоснованно и немотивированно в горсовете отказывали предприятиям в оформлении аренды участков под объектами недвижимости. "В результате город понес убытки от непоступления арендных платежей за землю", - отмечает прокуратура АРК.

Прокуратурой опротестован ряд решений городских властей о размещении временных торговых точек. Их появление в городе должно быть регламентировано комплексной схемой размещения данных объектов, которая даже не разрабатывалась.

Органы прокуратуры потребовали от симферопольских властей немедленно устранить все выявленные нарушения в земельной сфере.