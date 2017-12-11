Протесты у входа и розовые фламинго на сцене: как в Киеве выбирали лучших артистов 2017 года (фото, видео)

В киевском Дворце спорта состоялось громкое музыкальное событие – церемония награждения M1 Music Awards. III элемент.

На церемонии, которая прошла в третий раз, были определены лучшие из лучших в 13 номинациях. Зрителей удивляли масштабными декорациями и грандиозными постановками.

Певец ALEKSEEV преодолел закон гравитации на глазах у миллионов зрителей. "А мы летим вместе с птицами" начал исполнение своего хита "Чувствую душой" ALEKSEEV и закружил в виртуальном кубе.

Оля Полякова удивила грандиозной постановкой номера на песню "Бывший". С мониторов зал залило розовое сияние, и певица появилась в образе фламинго. Во время выступления она парила над сценой, как птица. А после того, как певица приземлилась в объятия партнера по паркету – Степана Мисюрки, в зал посыпались миллионы перьев.

Специальная награда за лучшее выступление на M1 Music Awards-2017 досталась группе "Время и Стекло". Дорофеева и Позитив на сцене повторили сюжет клипа "Тролль". Спектакль в пяти частях смогли уложить в 4 минуты.

На музыкальной премии Тина Кароль исполнила композиции из альбома "Интонации" – "Дикая вода", "Все во мне", "Мужчина моей мечты". На сцене Кароль появилась в компании двойников. Тина примерила сексуальное латексное платье и сапоги. Кароль также поддержала начинающего исполнителя Никиту Ломакина, выступив с ним в дуэте.

Перед концертом под Дворцом спорта киевляне устроили акцию протеста против номинантов премии, которые выступают в России.

Участники акции раздавали листовки и провели мини-перформанс с плакатами.

Пикетчики поочередно заклеивали себе рты флагами России, а потом раздавали информационные листовки зрителям, стоявшим в очереди перед Дворцом спорта. По словам активистов, среди 18 артистов, которым вручают награды, четверо регулярно выступают в Российской Федерации.

«Четверо исполнителей постоянно ездят на заработки в Москву. Это «Время и Стекло», Макс Барских, Alekseev, MOZGI. Они гастролируют по России и получают премии из рук российских шоу-менов. Мы против этого. Мы хотим провести с гостями мероприятия информационную работу и рассказать, что такие действия этих певцов во время войны недопустимы», - говорит участница акции Виктория Андреева. Участница акции "Нет гастролям на крови!".