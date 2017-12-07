В Сумской области почтальон выдала вместо пенсий сувениры

На Сумщине почтальон, разносившая пенсии, вкладывала к настоящим купюрам сувенирные. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По меньшей мере об одной такой махинации правоохранителям стало известно от 87-летней пенсионерки. Об обмане старушка узнала, когда пыталась расплатиться сувенирными бумажками за машину дров.

Теперь правоохранители проверят сбережения почти ста пенсионеров, чтобы выяснить сколько еще могла обмануть почтальон. Сама же она призналась только в одном случае мошенничества.

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Все объяснила - затруднительным материальным положением. Пообещала бабушке настоящие деньги вернуть. Полиция женщину не задерживала. "Укрпочта" ничего не комментирует. Но проводит собственное расследование.

«В настоящее время ее отстранили от раздачи пенсий, но она продолжает работать на «Укрпочте», - рассказывает следователь Белопольского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине у пенсионерки украли почти 30 мешков орехов.