На Житомирщине у пенсионерки украли почти 30 мешков орехов (фото)

В Новограде-Волынском Житомирской области двое несовершеннолетних украли у пенсионерки 28 мешков орехов. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

"Уже установлено, что ребята залезли на чердак дома 79-летней жительницы райцентра и похитили оттуда 28 мешков орехов, которые бабушка насобирала на протяжении осени, полицейские разыскали юношей и похищенное ими", - отмечается в сообщении.

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Так, утром 29 ноября в дежурную часть Новоград-Волынского отдела полиции позвонила 79-летняя местная жительница с сообщением о краже. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции.

"Я увидела, что замок сорван с двери. Поднялась на чердак, а там – пусто. Я же столько орехов насобирала, думала, сдам заготовителям и получу хорошую добавку к пенсии", - рассказала пенсионерка.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские опросили соседей пенсионерки и выяснили, что к злодеянию могли быть причастны ребята, которые иногда ходили неподалеку. Юношей разыскали. Ребята - 15-летний школьник и 16-летний ученик местного училища, признались в содеянном.

По предварительной информации, они ночью залезли на чердак пенсионерки. Пожилая женщина не услышала, что в ее доме находятся посторонние. Ребята вынесли все запасы орехов, а утром сдали их заготовителям на местном рынке.

Полицейские изъяли "заработанные" юношами 7 тыс. 400 гривень за похищенные орехи.

Согласно ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины тайное похищение чужого имущества вместе с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.